சினிமா செய்திகள்

‘காத்துவாக்குல ரெண்டு காதல்’ படத்தை திரையரங்கில் காண வந்த நயன்தாரா + "||" + Nayanthara who came to see the movie 'Kathuvakkula Rendu Kadhal' in the theater

‘காத்துவாக்குல ரெண்டு காதல்’ படத்தை திரையரங்கில் காண வந்த நயன்தாரா