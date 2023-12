'டிமான்டி காலனி 2' படத்தின் டிரைலர் வெளியாகும் தேதி அறிவிப்பு

சென்னை,

2015- ஆம் ஆண்டு அஜய் ஞானமுத்து இயக்கத்தில் வெளியான 'டிமான்ட்டி காலனி' திரைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. இதையடுத்து 7-ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த படத்தின் இரண்டாவது பாகம் உருவாகி வருகிறது.



இதில், அருள் நிதி கதாநாயகனாக நடிக்க அவருக்கு ஜோடியாக பிரியா பவானி சங்கர் நடிக்கிறார்.சாம் சி.எஸ். இசையமைக்கும் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு கடந்த ஆண்டு தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.



இந்நிலையில் இந்த படத்தின் டிரைலர் டிசம்பர் 16 ஆம் தேதி மாலை 6 மணிக்கு வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது .

Time to enter the Darkness!



The TRAILER of #DemonteColony2 is landing on the 16th of December at 6PM!! Get ready! ⏳⏳#VengeanceOfTheUnholy#DarknessWillRule@BTGUniversal @ManojBeno @arulnithitamil @priya_Bshankar @SamCSmusic @proyuvraaj @thinkmusicindia pic.twitter.com/3IpgnAoLxa