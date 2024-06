`மழை பிடிக்காத மனிதன்' படத்தின் முதல் சிங்கிள் பாடல் ரிலீஸ்

#MazhaiPidikkathaManithan - Immerse in the soulful showers of Love with the Melodious First Single #TheeraMazhai ☔Song Out Now https://t.co/B0TA5lN4bf @vijaymilton@realsarathkumar #Sathyaraj @akash_megha #SaranyaPonvannan @murlisharma72 @Dhananjayaka @AmbarPruthvi… pic.twitter.com/ks100wLcU0