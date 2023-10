'லால் சலாம்' படத்தின் தமிழ்நாடு வெளியீட்டு உரிமையை கைப்பற்றிய ரெட் ஜெயன்ட் மூவிஸ் நிறுவனம்..!

Happy to announce LAL SALAAM will have a grand theatrical release ️ across Tamil Nadu by @RedGiantMovies_ @rajinikanth @ash_rajinikanth @arrahman @TheVishnuVishal @vikranth_offl @DOP_VishnuR @RamuThangraj @BPravinBaaskar @RIAZtheboss @V4umedia_ @gkmtamilkumaran… pic.twitter.com/i2PxiWdLHc