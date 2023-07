100 மில்லியன் பார்வையாளர்களை கடந்த 'சலார்' டீசர்

கே.ஜி.எப். திரைப்படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றியை தொடர்ந்து, இயக்குனர் பிரசாந்த் நீல் அடுத்ததாக 'சலார்' திரைப்படத்தை இயக்கி வருகிறார். இந்த படத்தில் 'பாகுபலி' திரைப்படத்தில் நடித்திருந்த பிரபாஸ் நடிக்க உள்ளதாக அறிவிப்பு வெளியானதில் இருந்து, இப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

கே.ஜி.எப். திரைப்படத்தை தயாரித்த ஹோம்பாலே பிலிம்ஸ் 'சலார்' படத்தையும் தயாரிக்கிறது. இந்த படத்தில் வரதராஜ மன்னார் என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடிகர் பிரித்விராஜ் நடிக்கிறார். இப்படம் வருகிற செப்டம்பர் 28-ம் தேதி வெளியாகவுள்ளது. 'சலார்' திரைப்படத்தின் டீசர் சமீபத்தில் வெளியானது.

இந்நிலையில், 'சலார்' படத்தின் டீசர் யூடியூபில் 100 மில்லியன் பார்வையாளர்களை கடந்துள்ளதாக படக்குழு போஸ்டர் ஒன்றை பகிர்ந்து அறிவித்துள்ளனர். மேலும், இப்படத்தின் டிரைலர் ஆகஸ்ட் இறுதியில் வெளியாகும் என படக்குழு தெரிவித்துள்ளது. இந்த அப்டேட்டால் ரசிகர்கள் உற்சாகத்தில் உள்ளனர்.

100 Million Views and we're feeling dino-mite!

