பிறந்தநாளை முன்னிட்டு சரத்குமாரின் 150 - வது படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியீடு

Presenting the First Look Poster of #TheSmileMan !!Double up your excitement to witness the Crime Mystery Drama !#SarathKumar150 #HBDSarathKumar@realsarathkumar@iniyahere #Sijarose @magnum_movies @kafilmcompany @SyamPraveen2 @VikramMohan_DOP @kamalaalchemis @GavaskarAvinash… pic.twitter.com/kcDLM2eUoV