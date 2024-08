கொட்டுக்காளி படத்தின் டிரெய்லர் அப்டேட்

#Kottukkaali Trailer Releases Tomorrow at 11 AM A novel theatrical experience awaits this August 23rd ☺️#KottukkaaliFromAug23@Siva_Kartikeyan @KalaiArasu_ @SKProdOffl @sooriofficial @PsVinothraj #AnnaBen @sakthidreamer @thecutsmaker @valentino_suren @alagiakoothan… pic.twitter.com/1iXeYqPb9n