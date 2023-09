'லியோ' படத்தின் தெலுங்கு போஸ்டர் வெளியீடு..!

KEEP CALM AND AVOID THE BATTLE



Watch out.. #LeoPosterFeast will unveil stories, one poster at a time



Aatalu paatalu tho mee #Leo Telugu lo release avthundhi #LeoTeluguPoster #Thalapathy @actorvijay sir @Dir_Lokesh @trishtrashers @anirudhofficial @duttsanjay… pic.twitter.com/ryXr9ufWs8