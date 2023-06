'டான்ஸிங் ரோஸ்' ஷபீர் கதாநாயகனாக நடிக்கும் படத்தின் பர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டர் வெளியானது..!

Happy to share the motion poster of #Birthmark,https://t.co/eqQzHfwNBm



Congratulations and best wishes to the team.@actorshabeer @mirnaaofficial @Dir_Vikramshree @Composer_Vishal @Sapiens_SE @Sriram_1709 #Udhay Thangavel @DoneChannel1 @saregamasouth pic.twitter.com/LiOS2W7JDE