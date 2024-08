'2கே லவ் ஸ்டோரி' படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவு

And that's a wrap! Ending one beautiful journey to start a new chapter. The 2K love story comes to life soon! ❤️A #DImmanmusicalPraise God !@Dir_Susi @iamjagaveer @MeenakshiGovin2 @CityLightPics @Vignesh17935 @Bala_actor @antonybhagyaraj @DushyanthJayap1 @anand16na… pic.twitter.com/1ImaSMGNmy