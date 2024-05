விதார்த் - வாணி போஜன் நடிப்பில் உருவான "அஞ்சாமை" - பர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு

Presenting the First Look of #Anjaamai. A story of sacrifice and hope. Get ready for a compelling and emotional journey. #அஞ்சாமை @vidaarth_actor @vanibhojanoffl @actorrahman @SubbuRa31342936 @karthick_p_dop #RaghavPrasad @kala_charan @ramsudharsan30 @mokibastudios @prabhu_sr… pic.twitter.com/pJ1qcE5tQQ