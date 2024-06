தளபதி பிறந்தநாளுக்கு சர்ப்ரைஸ் வேணாமா? - வெங்கட் பிரபுவின் பதிவு வைரல்

Thalapathy @actorvijay na birthday ku oru surprise venama!?!!!? See u all at 12:01am it's our #GOATbdayShots #TheGreatestOfAllTime @thisisysr @archanakalpathi @aishkalpathi @Ags_production #Thalapathy50 #aVPhero pic.twitter.com/248nWUzVwv