சினிமா துளிகள்

5-ம் வகுப்பு மற்றும் 8-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ரத்தால் மாணவர்கள் மன அழுத்த‌த்தில் இருந்து விடுபடுவார்கள், அரசுக்கு நன்றி - நடிகர் த‌னுஷ் + "||" + 5th Class and 8th Class General Elections Students will be free from stress, Thanks to the government Actor Danush

5-ம் வகுப்பு மற்றும் 8-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ரத்தால் மாணவர்கள் மன அழுத்த‌த்தில் இருந்து விடுபடுவார்கள், அரசுக்கு நன்றி - நடிகர் த‌னுஷ்