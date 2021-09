சினிமா துளிகள்

தனுஷின் ‘கர்ணன்’-ஐ விட ‘ருத்ர தாண்டவம்’ இருமடங்கு வரவேற்பை பெறும் - ராதா ரவி சொல்கிறார் + "||" + 'Rudra Thandavam' will be twice as popular as Dhanush's 'Karnan' - says Radha Ravi

