சினிமா துளிகள்

அது ஒரு இம்சை... தனிமையே பேரின்பம் - செல்வராகவன் + "||" + It is an imcee ... loneliness is bliss - being rich

அது ஒரு இம்சை... தனிமையே பேரின்பம் - செல்வராகவன்