சினிமா துளிகள்

சலங்கை துரை இயக்கும் புதிய படம், ‘கடத்தல்’ + "||" + The new film 'Kadathal' directed by Salangai Durai

சலங்கை துரை இயக்கும் புதிய படம், ‘கடத்தல்’