மாவட்ட செய்திகள்

புயலால், வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் விவசாயிகளின் பயிர் கடனை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் - கலெக்டரிடம் கோரிக்கை மனு + "||" + Because of the storm, the livelihood is affected Farmers' Crop Credit Should be Discounted - Request petition to the Collector

புயலால், வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் விவசாயிகளின் பயிர் கடனை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் - கலெக்டரிடம் கோரிக்கை மனு