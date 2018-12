மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டம் முழுவதும் அனுமதியின்றி மது விற்பனை செய்வதை தடுக்க அதிரடி நடவடிக்கை - போலீஸ் அதிகாரிகளை தண்டிக்கவும் முடிவு + "||" + Action to prevent liquor sale without permission throughout the district - Decided to punish the police officers

மாவட்டம் முழுவதும் அனுமதியின்றி மது விற்பனை செய்வதை தடுக்க அதிரடி நடவடிக்கை - போலீஸ் அதிகாரிகளை தண்டிக்கவும் முடிவு