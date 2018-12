மாவட்ட செய்திகள்

கபாலீசுவரர் கோவில் சிலைகள் கையாடல் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட அறநிலையத்துறை கூடுதல் ஆணையர் திருமகளுக்கு நிபந்தனை ஜாமீன் + "||" + Additional Commissioner of Police Arrested in the Kapaleeswarar Temple Identity Case

கபாலீசுவரர் கோவில் சிலைகள் கையாடல் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட அறநிலையத்துறை கூடுதல் ஆணையர் திருமகளுக்கு நிபந்தனை ஜாமீன்