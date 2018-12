மாவட்ட செய்திகள்

‘கஜா’ புயல் நிவாரணம் வழங்காததை கண்டித்து ரேஷன் கார்டுகளை, கலெக்டரிடம் திரும்ப ஒப்படைக்க பெண்கள் முயற்சி + "||" + Women tried to hand over the ration cards to the Collector to deny the lack of 'kajah' storm

‘கஜா’ புயல் நிவாரணம் வழங்காததை கண்டித்து ரேஷன் கார்டுகளை, கலெக்டரிடம் திரும்ப ஒப்படைக்க பெண்கள் முயற்சி