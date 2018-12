மாவட்ட செய்திகள்

கலெக்டர் அலுவலகத்தில் தவழ்ந்தபடி மனு கொடுக்க வந்த மாற்றுத்திறனாளியை தூக்கி சென்ற ஊர்க்காவல் படைவீரர் + "||" + Dumped in the Collector's office The volunteer army carpenter of the petitioner who was given the petition

கலெக்டர் அலுவலகத்தில் தவழ்ந்தபடி மனு கொடுக்க வந்த மாற்றுத்திறனாளியை தூக்கி சென்ற ஊர்க்காவல் படைவீரர்