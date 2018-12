மாவட்ட செய்திகள்

14 பேர் பலி எதிரொலி: கர்நாடகத்தில், கோவில்களில் பிரசாதம் வழங்க தடை இந்து அறநிலையத்துறை உத்தரவு + "||" + 14 killed In Karnataka, In temples Ban to prasadam Hindu Endowment Department Order

14 பேர் பலி எதிரொலி: கர்நாடகத்தில், கோவில்களில் பிரசாதம் வழங்க தடை இந்து அறநிலையத்துறை உத்தரவு