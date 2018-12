மாவட்ட செய்திகள்

ஒரு மரத்துக்கு ரூ.20 ஆயிரம் இழப்பீடு வழங்கக்கோரி முத்துப்பேட்டையில் தென்னை விவசாயிகள் ஊர்வலம் + "||" + Coconut farmers march in Muthupettai to seek a compensation of Rs. 20 thousand per tree

ஒரு மரத்துக்கு ரூ.20 ஆயிரம் இழப்பீடு வழங்கக்கோரி முத்துப்பேட்டையில் தென்னை விவசாயிகள் ஊர்வலம்