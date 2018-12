மாவட்ட செய்திகள்

தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வரும் அனைத்து திட்டங்களையும் சிறுபான்மையினர் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் + "||" + Minorities should utilize all the schemes implemented by the Government of Tamil Nadu

தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வரும் அனைத்து திட்டங்களையும் சிறுபான்மையினர் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும்