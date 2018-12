மாவட்ட செய்திகள்

மோட்டார் சைக்கிளில் ஹெல்மெட் அணியாமல் சென்றால் அபராதம் போலீசாருக்கு மாவட்ட சூப்பிரண்டு எச்சரிக்கை + "||" + A helmet on a motor cycle can not be fired District Superintendent of Police

மோட்டார் சைக்கிளில் ஹெல்மெட் அணியாமல் சென்றால் அபராதம் போலீசாருக்கு மாவட்ட சூப்பிரண்டு எச்சரிக்கை