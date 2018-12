மாவட்ட செய்திகள்

கொடைக்கானல் அரசு ஆஸ்பத்திரியில் நர்சுகளை தாக்க முயன்ற வாலிபர் கைது + "||" + The Kodikanal government arrested a young man trying to attack nurses in hospital

கொடைக்கானல் அரசு ஆஸ்பத்திரியில் நர்சுகளை தாக்க முயன்ற வாலிபர் கைது