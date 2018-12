மாவட்ட செய்திகள்

ஓடும் பஸ்சில் ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியரிடம் ரூ.72 ஆயிரம் திருட்டு ஏ.டி.எம். கார்டு மூலம் ரூ.52 ஆயிரத்தையும் சுருட்டினர் + "||" + A retired teacher of Rs 72,000 rob the ATM With a card, Rs

ஓடும் பஸ்சில் ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியரிடம் ரூ.72 ஆயிரம் திருட்டு ஏ.டி.எம். கார்டு மூலம் ரூ.52 ஆயிரத்தையும் சுருட்டினர்