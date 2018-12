மாவட்ட செய்திகள்

மேகதாது அணை கட்டும் பிரச்சினையில் மத்திய அரசு நடுநிலையுடன் செயல்பட வேண்டும் + "||" + The central government should act neutrally on the issue of the construction of the cloud

மேகதாது அணை கட்டும் பிரச்சினையில் மத்திய அரசு நடுநிலையுடன் செயல்பட வேண்டும்