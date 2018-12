மாவட்ட செய்திகள்

இணைப்பு இல்லாத பகுதிகளுக்கு விரைந்து மின்சாரம் வழங்க நடவடிக்கை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் பேட்டி + "||" + Minister Wijepabaskar interviewed to provide electricity to the areas that are not connected

இணைப்பு இல்லாத பகுதிகளுக்கு விரைந்து மின்சாரம் வழங்க நடவடிக்கை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் பேட்டி