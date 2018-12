மாவட்ட செய்திகள்

போலீசார் போன்று நடித்து கேரள வாலிபரிடம் பணம் பறிப்பு, ஊர்க்காவல் படை வீரர் உள்பட 3 பேர் கைது + "||" + Acting like the police and throwing money to the Kerala youth

போலீசார் போன்று நடித்து கேரள வாலிபரிடம் பணம் பறிப்பு, ஊர்க்காவல் படை வீரர் உள்பட 3 பேர் கைது