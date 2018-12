மாவட்ட செய்திகள்

வங்கியில் வாங்கிய கடனை திருப்பி செலுத்தாததால் தொழிலதிபரின் வணிக வளாகத்திற்கு ‘சீல்’ - அதிகாரிகளை தாக்க முயன்றதால் பரபரப்பு + "||" + Bank purchased Because the loan is not repaid 'Seal' for Business Entrepreneurship

வங்கியில் வாங்கிய கடனை திருப்பி செலுத்தாததால் தொழிலதிபரின் வணிக வளாகத்திற்கு ‘சீல்’ - அதிகாரிகளை தாக்க முயன்றதால் பரபரப்பு