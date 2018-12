மாவட்ட செய்திகள்

பல்லடம் பகுதியில் வீடுகளில் பூட்டை உடைத்து திருடிய 3 பேர் கைது - 45 பவுன் நகை, 2 கிலோ வெள்ளி பறிமுதல் + "||" + Palladam area Break the lock in homes 3 arrested for stealing

