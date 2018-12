மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை-நாகை இருவழிச்சாலை பணிகள் மீண்டும் தொடங்கப்படுவது எப்போது? டெல்டா மாவட்ட மக்கள் எதிர்பார்ப்பு + "||" + Tanjay Nagai two way work When will the restart begin? People expectation of the Delta District

தஞ்சை-நாகை இருவழிச்சாலை பணிகள் மீண்டும் தொடங்கப்படுவது எப்போது? டெல்டா மாவட்ட மக்கள் எதிர்பார்ப்பு