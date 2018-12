மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரி மாவட்ட ஏரிகளுக்கு காவிரி உபரிநீரை வழங்க அரசு நிதி ஒதுக்காவிட்டால் பா.ம.க. போராட்டம் நடத்தும் அன்புமணி ராமதாஸ் எம்.பி. பேச்சு + "||" + Provide Cauvery surplus water to Dharmapuri district lakes If the government is not funded by the PMC The fight will be conducted Anbumani Ramadoss MP Speech

