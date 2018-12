மாவட்ட செய்திகள்

பேரூர் அருகே பயிர்களை நாசம் செய்து காட்டு யானைகள் அட்டகாசம் + "||" + Near Perur Wild elephants can be destroyed by destroying crops

பேரூர் அருகே பயிர்களை நாசம் செய்து காட்டு யானைகள் அட்டகாசம்