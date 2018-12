மாவட்ட செய்திகள்

10, 12-ம் வகுப்பு தேர்வுக்கான ஹால்டிக்கெட்டை பள்ளிகளில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம் + "||" + Hallticket for Class 10, Class 12 can be downloaded in schools

10, 12-ம் வகுப்பு தேர்வுக்கான ஹால்டிக்கெட்டை பள்ளிகளில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்