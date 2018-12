மாவட்ட செய்திகள்

டிரைவருடன் நடுரோட்டில் தகராறு; பஸ் மோதி அய்யப்ப பக்தர் பலி + "||" + Dispute with the driver; The bus murdered Ayyappa devotee

டிரைவருடன் நடுரோட்டில் தகராறு; பஸ் மோதி அய்யப்ப பக்தர் பலி