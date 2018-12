மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளிப்பட்டு தாலுகாவில் ரேஷன் பொருட்கள் சரிவர வழங்காததை கண்டித்து மறியல் போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + In school and in taluk Ration materials Denying that it is not right Strike Traffic damage

பள்ளிப்பட்டு தாலுகாவில் ரேஷன் பொருட்கள் சரிவர வழங்காததை கண்டித்து மறியல் போக்குவரத்து பாதிப்பு