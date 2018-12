மாவட்ட செய்திகள்

அய்யம்பாளையம் பகுதியில் இரவு, பகலாக ஓடைகளில் மணல் அள்ளும் கும்பல் - நிலத்தடி நீர்மட்டம் பாதிப்பு + "||" + On the night of the Ayyambalayam area, the mud in the streams of the day is mob

அய்யம்பாளையம் பகுதியில் இரவு, பகலாக ஓடைகளில் மணல் அள்ளும் கும்பல் - நிலத்தடி நீர்மட்டம் பாதிப்பு