மாவட்ட செய்திகள்

புதுச்சத்திரத்தில் பெட்ரோல் ‘பங்க்’ ஊழியரை வெட்டி பணப்பையை பறித்த மேலும் ஒருவர் கைது + "||" + In Pudusathiraththil Petrol 'punk' staff cut took the wallet One more arrested

புதுச்சத்திரத்தில் பெட்ரோல் ‘பங்க்’ ஊழியரை வெட்டி பணப்பையை பறித்த மேலும் ஒருவர் கைது