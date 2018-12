மாவட்ட செய்திகள்

தேவதானம் அம்மையப்பன் கோவில் தெப்பம் ரூ.2 கோடி மதிப்பீட்டில் சீரமைக்கப்படும் + "||" + Devadhanam Ammapaya temple The theppam will be adjusted at a cost of Rs.2 crore

தேவதானம் அம்மையப்பன் கோவில் தெப்பம் ரூ.2 கோடி மதிப்பீட்டில் சீரமைக்கப்படும்