மாவட்ட செய்திகள்

புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின்போது இருசக்கர வாகனங்களில் சென்று பொதுமக்களுக்கு இடையூறு செய்தால் கைது + "||" + During the New Year's Eve celebration in two-wheelers and arresting the civilians

புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின்போது இருசக்கர வாகனங்களில் சென்று பொதுமக்களுக்கு இடையூறு செய்தால் கைது