மாவட்ட செய்திகள்

புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின்போது மது குடித்துவிட்டு ரகளையில் ஈடுபட்டால் கடும் நடவடிக்கை - போலீஸ் டி.ஐ.ஜி. சந்திரன் எச்சரிக்கை + "||" + During the New Year celebration If the drink is involved in the drinking process

புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின்போது மது குடித்துவிட்டு ரகளையில் ஈடுபட்டால் கடும் நடவடிக்கை - போலீஸ் டி.ஐ.ஜி. சந்திரன் எச்சரிக்கை