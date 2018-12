மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளிகளுக்கு தொடர் விடுமுறை: சித்தன்னவாசல் சுற்றுலா தலத்தில் குவிந்த பொதுமக்கள் படகு சவாரி செய்து மகிழ்ந்தனர் + "||" + Continuing vacation for schools: People gathered in Sittanavasal Tours and enjoyed boating

பள்ளிகளுக்கு தொடர் விடுமுறை: சித்தன்னவாசல் சுற்றுலா தலத்தில் குவிந்த பொதுமக்கள் படகு சவாரி செய்து மகிழ்ந்தனர்