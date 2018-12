மாவட்ட செய்திகள்

நாகர்கோவில் வட்டவிளையில் குப்பை கிடங்கு அமைக்க பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு அதிகாரிகளுடன் வாக்குவாதம் + "||" + In Nagercoil, there is an argument with the anti-civilian authorities to set up garbage ware

நாகர்கோவில் வட்டவிளையில் குப்பை கிடங்கு அமைக்க பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு அதிகாரிகளுடன் வாக்குவாதம்