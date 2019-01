மாவட்ட செய்திகள்

ஊராட்சி பணியாளர் சங்க மாநாட்டில் தஞ்சை மாவட்டத்தில் இருந்து 2,500 பேர் பங்கேற்க வேண்டும் + "||" + About 2,500 people from Tanjore district will participate in the Panchayat Union Conference Conference

