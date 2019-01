மாவட்ட செய்திகள்

குமாரபாளையத்தில், புத்தாண்டு முதல் ‘மது குடிக்க மாட்டோம்’ என போலீசாரிடம் சத்தியம் செய்த இளைஞர்கள் + "||" + Youngsters who have promised to police in New Year's Eve, do not drink alcohol

குமாரபாளையத்தில், புத்தாண்டு முதல் ‘மது குடிக்க மாட்டோம்’ என போலீசாரிடம் சத்தியம் செய்த இளைஞர்கள்