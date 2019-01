மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டம் முழுவதும், ஆங்கில புத்தாண்டையொட்டி கோவில்களில் சிறப்பு பூஜை திரளான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் + "||" + The entire pilgrims in the English New Year temple throughout the district are devotees of Samy

