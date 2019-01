மாவட்ட செய்திகள்

காளிகேசம் கோவிலுக்கு செல்ல நுழைவு கட்டணம் வசூலிக்கக்கூடாது வனத்துறை அலுவலகத்தில் மனு + "||" + The petition should not be charged to go to the temple premises

காளிகேசம் கோவிலுக்கு செல்ல நுழைவு கட்டணம் வசூலிக்கக்கூடாது வனத்துறை அலுவலகத்தில் மனு