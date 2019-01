மாவட்ட செய்திகள்

திருத்துறைப்பூண்டியில், சாலைமறியலில் ஈடுபட்ட பா.ஜனதா முன்னாள் மாவட்ட செயலாளர் உள்பட 8 பேர் மீது வழக்கு + "||" + The case was filed against eight persons including former district secretary of BJP, who was involved in the road accident

